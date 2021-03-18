В Одессе задержали грузинского вора в законе 9 Новости

Одесские полицейские задержали «вора в законе» по кличке Мамука Хонский.

По данным оперативников управления стратегических расследований в Одесской области Национальной полиции, он незаконно попал в Украину и временно поселился в Одессе.

Его поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы государства с запретом въезда.

Статус «вора в законе» 44-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации получил в 2005 году, отбывая наказание в тюрьме. Он неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. В общей сложности провел в местах лишения свободы РФ более 20 лет. Последний раз освободился в октябре 2020 года.