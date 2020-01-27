В Одессе за городской счет отремонтируют два здания полиции: потратят 40 миллионов 101 Места, Новости

Управление капитального строительства Одесской мэрии объявило повторный тендер на ремонтно-реставрационные работы двух зданий на улице Еврейской – дома №12 и №14. В первом располагается главное управление полиции Одесской области, во втором – общественная приемная и музей полиции.

Информацию о тендере управление капстроительства разместило 24 января. За ремонт здания на Еврейской, 12 оно готово отдать 21,692 млн грн, за соседнее – 18,689 млн грн. Обе суммы – точно такие же, как и на первом аукционе.

Также, как и цена тендера, не изменились технические задания. На обоих памятниках архитектуры должны очистить фасады от старой краски и штукатурки, покрыть их специальными защитными составами, починить кровлю, а в здании № 14 восстановить утраченный декор. Кроме этого, возле зданий поменяют тротуарную плитку и установят тактильную – для людей с ограниченными физическими возможностями.

Отметим, аналогичный тендер УКС проводил в декабре, но потом отменил торги. Аргументация – отсутствие дальнейшей необходимости. При этом оба тендера провели и в них были победители. Так, а аукционе на ремонт здания №14 участвовали четыре компании, на №12 – три. В первом случае победило ООО «Капиталжилстрой», предложив 12,099 млн грн, во втором – ООО «Строи-элит» с ценой в 10 млн. В обоих тендерах также участвовала компания «Строй пром лайн», ее предложение было самым дорогим.

Участники тендера по Еврейской, 12

Участники тендера по Еврейской, 14

Оба здания – памятники архитектуры. Дом № 12 – доходный дом Ксида. Его построили в 1899-1900 годах по проекту Викентия Прохаски. Соседнее здание, № 14 – доходный дом Анатры, построенный в 1892 году по проекту архитектора Александра Бернардацци.

Напомним, в начале ноября в здании № 12 на улице Еврейской обрушился потолок между 2 и 3 этажом на парадной лестнице. В результате пострадали двое полицейских.

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