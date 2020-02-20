В Одессе за год потратили 24 миллиона на муниципальную охрану и безопасность, но желающих работать в "страже" немного 46 Новости

На работу КУ “Муниципальна варта” в 2019 году город потратило более 24 миллионов гривен, все выделенные средства были освоены. В департаменте отчитались о зарплатах сотрудникам, показателях и специфике работы. Об этом в ходе брифинга рассказал директор Департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Сегодня департамент координирует работу Коммунального учреждения “Муниципальна варта”, городской водолазной службы и “Центра интегрированной системы видеонаблюдения 007”.

В прошлом году сотрудники “Муниципальной варты” были задействованы на 29 постах: на охране административных зданий, на 8 постах КПП пешеходных и в прибрежной зоне, в парковых зонах работали 4 патруля, а также в городе были задействованы 3 группы быстрого реагирования.

Сейчас сотрудники службы патрулируют 5 парковых зон Одессы: общественный порядок круглосуточно охраняют пешеходные патрули в парке Шевченко, в парке Победы, в Преображенском, Стамбульском и Греческом парках.

Как рассказал Виктор Кузнецов, в городе часто возникали вопросы, кем финансируется “Муниципальна варта”. По словам директора ведомства, это лицензированная государством охранная структура, которая подчиняется городу.

Мы неоднократно подводили подсчеты и эта же самая работа обходилась бы городу в разы больше. “Муниципальна варта” не проедает бюджет, – его, наоборот, экономит. Средняя зарплата охранника составляет 6 тысяч гривен, в штате порядка 300 человек. Сейчас некомплект в учреждении порядка 25%-30%. Поэтому я приглашаю молодых людей, которые хотят служить, на работу к нам, – рассказал Виктор Кузнецов.

В целом на содержание “варты” муниципалитет выделил 28 миллионов 586 тысяч, из них 24 миллионов 263 тысячи приходится на зарплату персонала.

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