В Одессе за 3 миллиона «нарисуют» границы исторического ареала 32 Новости

Управление охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета назначило на 3 марта тендер на корректировку историко-архитектурного опорного плана города.

Об этом со ссылкой на данные системы электронных торгов Prozorro местное издание «Пушкинская». Как отмечается, за такую работу, включающую и определение охранных зон и границ исторических ареалов в мэрии готовы заплатить 2 млн 794 тыс. 700 грн., при том, что раньше речь шла о 3,5 млн.

«Исполнитель должен будет исследовать 16 тыс. 242 га Одессы и выявить природные особенности местности, которые определяют своеобразие его планирования и пространственное построение, недвижимые объекты культурного наследия, их видовое раскрытие и роль в окружении, историческую и ценную фоновую застройку. Также необходимо будет проанализировать градостроительную ситуацию в исторических ареалах Одессы и определить изменения, произошедшие в городе за последние 20-30 лет под влиянием нового строительства», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты проведут фотофиксацию всех памятников национального и местного значения, а также объектов, которые могут стать охраняемыми, и пропишут перечень запретов хозяйственной деятельности в особых охраны.

Все запланированные работы предполагается завершить до конца года.

Добавим, что историко–архитектурный опорный план Одессы — это часть генплана города.

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