В Одессе выявили почти полсотни вьетнамцев-нелегалов

14.06.2021 18:20
17
Новости

Правоохранители во время проведения 15 санкционированных обысков в Одесском районе обнаружили 49 иностранцев, незаконно находились на территории Украины.

Всех иностранцев привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине) КоАП.

По 7 правонарушителям, которые уклонялись от выезда по истечении соответствующего срока пребывания, принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения или в третью страну.

Рассказать

Читайте также

В Одесской области тренер баскетбольной команды, допустившая гибель ребенка, получила условный срок
14.08.2019
767
Новости
Суд признал тренера баскетбольной команды Килийской детской юношеской спортивной школы Светлану Гетьман виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по ...