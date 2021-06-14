В Одессе выявили почти полсотни вьетнамцев-нелегалов 17 Новости

Правоохранители во время проведения 15 санкционированных обысков в Одесском районе обнаружили 49 иностранцев, незаконно находились на территории Украины.

Всех иностранцев привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине) КоАП.

По 7 правонарушителям, которые уклонялись от выезда по истечении соответствующего срока пребывания, принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения или в третью страну.