В Одессе выпала полуторамесячная норма осадков 57 Новости

5 и 6 февраля в Одессе выпала полуторамесячная норма осадков. Об этом заявил глава департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман.

По его словам, коммунальщики всю боролись с последствиями удара стихии: очищали дороги и остановки от снега, убирали упавшие деревья.

«Все остановки убраны, почищены, посыпаны смесью. Основные пешеходные зоны тоже все вычищены. Магистральные дороги были все вычищены, весь общественный транспорт полностью работает в полном объёме», — сказал Дмитрий Жеман.

Ближе к ночи в Одессе ожидается снег и минусовая температура, поэтому одесситам не рекомендуют выходить и выезжать из домов без особой нужды.

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