В Одессе вандалы облили краской памятник участникам ООС 4 Новости

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства порчи памятного сооружения на проспекте Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба Управления нацполиции в Одесской области.

Памятник погибшим в зоне проведения операции объединенных сил ночью облили краской.

Сейчас в рамках производства, начатого по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают причастных к указанному событию.

Напомним, что в декабре 2017 года памятник также облили красной краской, в 2019-м на нем написали нецензурное слово, а 1 апреля 2021-го облили фекалиями.