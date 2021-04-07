В Одессе в среду будут ремонтировать 25 дорог

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета сообщает о проведении 7 апреля в городе текущего ремонта проезжей части дорог.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ремонт запланирован по следующим адресам.
Приморский район:
- ул. Дюковская;
- ул. Дидрихсона;
- ул. К. Нищинского;
- спуск Олейника;
- ул. Старопортофранковская;
- ул. Среднефонтанская;
- ул. Маршала Говорова;
- ул. Зоопарковая;
- пр-т Гагарина.
Также продолжается капремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского.
Малиновский район:
- ул. Балковская;
- ул. Святослава Рихтера;
- Овидиопольский путепровод;
- пр-т Адмиральский.
Продолжаются капитальные ремонтные работы в Алексеевском сквере.
Киевский район:
- ул. Ромашковая;
- пр-т Небесной Сотни;
- ул. Ак. Глушко;
- ул. Дача Ковалевского;
- ул. Марии Демченко.
Суворовский район:
- ул. Паустовского/пр-т Добровольского;
- ул. Черноморского казачества;
- ул. С. Ядова;
- ул. Хуторская/Агрономической;
- ул. Слободская;
- ул. Краснослободская;
- ул. Ак. Воробьева.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Управление дорожного хозяйства приносит свои извинения за временные неудобства.