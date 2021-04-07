В Одессе в среду будут ремонтировать 25 дорог 16 Новости

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета сообщает о проведении 7 апреля в городе текущего ремонта проезжей части дорог.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт запланирован по следующим адресам.

Приморский район:

- ул. Дюковская;

- ул. Дидрихсона;

- ул. К. Нищинского;

- спуск Олейника;

- ул. Старопортофранковская;

- ул. Среднефонтанская;

- ул. Маршала Говорова;

- ул. Зоопарковая;

- пр-т Гагарина.

Также продолжается капремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского.

Малиновский район:

- ул. Балковская;

- ул. Святослава Рихтера;

- Овидиопольский путепровод;

- пр-т Адмиральский.

Продолжаются капитальные ремонтные работы в Алексеевском сквере.

Киевский район:

- ул. Ромашковая;

- пр-т Небесной Сотни;

- ул. Ак. Глушко;

- ул. Дача Ковалевского;

- ул. Марии Демченко.

Суворовский район:

- ул. Паустовского/пр-т Добровольского;

- ул. Черноморского казачества;

- ул. С. Ядова;

- ул. Хуторская/Агрономической;

- ул. Слободская;

- ул. Краснослободская;

- ул. Ак. Воробьева.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Управление дорожного хозяйства приносит свои извинения за временные неудобства.