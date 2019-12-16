В Одессе улицу на Ленпоселке отремонтируют за 2,5 млн грн 183 Новости

В Одессе решили отремонтировать улицу Библиотечную, которая находится на Ленпоселке. Соответствующий тендер на сайте публичных закупок «Prozorro» разместило городское управление дорожного хозяйства.

Всего хотят отремонтировать 1 529 кв м дорожного покрытия. Здесь старый асфальт демонтируют и заменят на новый, а также укрепят обочины дороги. На это из городского бюджета потратят 2 511 646 грн.

Подрядчика, который будет ремонтировать улицу, выберут после 2 января - на этот день назначили аукцион. Закончить все работы должны до конца 2021 года.

Напомним, также на Ленпоселке хотят отремонтировать участок улицы Северной от Нескучной до Петра Лещенко. На это готовы потратить больше 5 млн грн.

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