В Одессе ухудшится погода — горожан просят ограничить перемещение 74

8 февраля в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщает Одесская мэрия, ветер восточный, днем юго-восточный, порывы 15-18 м/с. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Горожан просят максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы.

Также мэрия просит не оставлять автомобили вдоль дорог — это затрудняет работу снегоуборочной техники.

Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Также одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.