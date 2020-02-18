В Одессе так и не выделили землю участникам АТО: не разработали земельную документацию 48 Новости

Подрядчик ООО “Ленд.ком” не разработал техдокументацию на три гектара земли на Жеваховой горе, чтобы передать семьям погибших участников АТО и инвалидов.

Об этом рассказала начальник управления земресурсов Инна Кулягина.

По ее словам, подрядчик не справился с задачей и не разработал документацию. Сейчас истек срок договора, потому будут искать нового, чтобы вопрос сдвинулся с мертвой точки.

Ранее УСИ писала, что первоначально участок для участников АТО выделили на склоне. Это вызвало протест ветеранов, и землю поменяли. Но пока еще 3 гектара не инвентаризировали, а значит, не разделили земли, и сложно сказать, сколько воинов получит в итоге землю, рассчитанную примерно на 50 участков.

Город несколько лет вообще не выделял участки воинам АТО, которых в городе зарегистрированы 2,5 тысячи. Как минимум, 36 семей потеряли кормильца, или в семьях остались дети-сироты.

Город выделил первые участки, но возник скандал из-за того, что сессия не конкретизировала при выделении земли семьям погибшим и ветеранам ее место расположения, в итоге землеустроители указали на участки на склоне. Мало того, за земельную документацию еще и нужно было платить по 40 тысяч гривен.

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