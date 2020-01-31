В Одессе так и не пересчитали цену на отопление 62 Новости

В Одессе снова не пересчитали обещанное снижение тарифов на тепло в декабре для населения, в связи с уменьшением тарифов на газ. Вопрос живо обсудили на городской комиссии по вопросам ЖКХ 31 января, но опять не пришли к единому видению: нужно произвести точные расчеты цен и тогда принимать решение. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам ЖКХ.

По словам собравшихся, Кабинет министров с декабря 2019 года рекомендовал городам Украины пересчитать тарифы за отопление для потребителей “Одесской ТЭЦ” и КП “Теплоснабжение города Одесса” в сторону уменьшения. Основанием для изменения тарифа стало то, что цена природного газа снизилась и сейчас она ниже действенного тарифа.

За декабрь 2019 цена суммарная стоимость газа с транспортировкой и НДС составила 5 тысяч 9 гривен, в Одессе и так один из самых низких тарифов в стране.

Предприятие продает тепловую энергию дешевле, чем ее себестоимость. А новый тариф вступитв силу с нового отопительном сезоне.

Невозможно снижением цены в одном месяце компенсировать рост цен, который наблюдался в течение года, – отметила Анна Позднякова.

По ее словам, снижение цены на отопление в платежках должно быть экономически обоснованным, ведь стоимость газа постоянно колеблется. И сейчас цена за ресурс минимальна – это может привести к убыточности предприятия КП “Теплоснабжение города Одессы”. Тогда учреждению придется просить 26,8 миллионов гривен в качестве дотации у горсовета.

Кроме того, если понижение произойдет, то не до 30%, как ранее говорилось на уровне Украины, а примерно на 5-8%.

Депутатская комиссия дала поручение ТГО сделать уточняющие дополнительные обоснованные расчеты, с учетом разъяснений Минрегиона, для того чтобы окончательно определиться со снижением стоимости газа в платежных за отопления для горожан.

После предоставления дополнительных расчетов, Комиссия соберется еще раз для того, что бы поставить точку в вопросах тарифов за теплоэнергию.

Ранее в Кабмине, перерасчеты тарифов уже осуществили 16 областных центров Украины.

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