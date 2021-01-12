В Одессе столкнулись три автомобиля, а ночью внедоржник влетел в витрину магазина 136 Новости

Авария с участием трёх автомобилей произошла 12 января на перекрестке улиц Николаевская дорога и Лиманная в Одессе.

Как сообщает патрульная полиция Одессы, водитель автомобиля ВАЗ на регулируемом перекрестке при выполнении поворота не предоставил преимущество в движении встречным Toyota Land Cruiser и МАН, в результате чего произошло столкновение автомобилей.

В результате происшествия в больницу обратился водитель автомобиля ВАЗ.

Кроме того, около 01:00 водитель автомобиля Toyota Prado, двигаясь по Французскому бульвару, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожных обстоятельств, не справился с управлением и совершил наезд на здание магазина.

Пострадавших людей нет.

На 29-летнего водителя составлены административные материалы по ст. 124 КУоАП.