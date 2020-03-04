В Одессе срезали склон в центре города под десятиэтажный "клубный дом" 26 Места, Новости

Одесситы выходят на протест против застройки исторического центра или побережья или начинают активно об этом писать в соцсетях только тогда, когда это начинает непосредственно угрожать их жилью или их жизням.

Так случилось на этот раз. Жители нечетной стороны улицы Гоголя написали в соцсетях о том, что на Военном спуске на месте дома №10 собираются возводить десятиэтажное здание “клубного дома Воронцовский”. Для этого застройщик буквально срезал склон под улицей Гоголя, где находятся памятники архитектуры – дом Фальц-Фейна и дом с атлантами, огородил участок забором и загнал технику для того, чтобы вырыть котлован под большой дом. Но жители окрестных домов подняли тревогу – такая глобальная застройка Военного спуска угрожает находящейся сверху улице Гоголя “съехать” вниз на сам спуск.

После этого про срытый склон и стройку написали многие блогеры и СМИ, технику вечером 3 марта вывезли, но сам склон все равно находится под угрозой обрушения, потому что это открытый грунт, который ничем не укреплен. Это подтверждает и одесский краевед Дмитрий Жданов: “Из-за нагрузки на склон (давление зданий, стоящих выше) при совпадении определенных условий может произойти обрушение”.

Жители надеются на остановку строительства и что застройщик “исправит склон”, но пока никто ничего не предпринимает.

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