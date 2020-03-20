В Одессе сорвалась закупка 10 000 экспресс-тестов на коронавирус 76 Новости

Обещанные мэрией 10 000 штук экспресс-тестов для диагностирования коронавируса Одесса в ближайшее время не получит из-за отмененных торгов.

Тендер на закупку экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19 должен был состояться 19 марта 2020 года. Изъявить желание участвовать в торгах и подать свои тендерные предложения необходимо было как минимум двум кандидатам до 18 марта 2020 года. Но, к сожалению, желающих не оказалось и торги были отменены.

Поэтому сейчас вся надежда на меценатов и центральные органы власти, которые передают тесты. А все потому, что мэрия восприняла данную проблему не существенной и просто наплевательски отнеслась к своих горожанам.

18 марта 2020 года мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что Одесса в понедельник получит 10 000 тест-систем. На сегодняшний день, когда коронавирус настиг Украину, Одесса оказалась совсем не подготовленной к такому. Пандемия не первый день распространялась по всей планете, но мэрия решила лишь 2 марта 2020 года закупить тесты. Теперь же придется повторно оглашать торги, снова ждать две недели и кормить обещаниями одесситов, что вот-вот на днях больницы получат обещанные тесты.

На данный момент, когда в Украине число людей, заразившихся коронавирусом возрастает с каждым днем, одесская инфекционная больница имеет лишь 50 тест-систем для диагностики COVID-19, которые были приобретены за личные средства медучреждения. 30 тестов из 50 уже использовали. А это значит, что больницы принимают в первую очередь тех людей, которые либо вернулись из-за границы, либо имели контакт с носителем коронавируса. Людей же, которые имеют симптомы гриппа или ОРВИ, но хотят убедиться, что это не коронавирус, больницы не смогут продиагностировать, так как экспресс-тестов для них не хватает.

Напомним, тендер на закупку 10 000 штук экспресс-тестов для диагностики коронавируса объявляло Коммунальное предприятие «Городская клиническая инфекционная больница» Одесского городского совета. Стоимость закупки составляла 3 млн 250 тыс. грн. Согласно тендерной документации, каждый комплекс теста должен был состоять из:

тест-кассет, индивидуально упакованных с осушителем — 10 шт.;

пипеток одноразовых — 10 шт.;

растворителя — 1 шт.;

инструкции по использованию на украинском языке.

Столь халатное и несерьезное отношение нашего руководства к данной проблеме удивляет. Еще на заседании исполкома Одесского городского совета 27 февраля 2020 года Геннадий Труханов вместо того, чтобы заявить о готовности обеспечить одесситов необходимыми средствами защиты и экспресс-тестами, публично посмеялся над этим. Ранее журналисты также писали о том, что сеть коммунальных аптек «Одесфарм» предлагает одну из самых высоких цен на рынке за медицинскую маску – 24,50 грн. На фоне ажиотажа цены выросли в 12 раз. Директор КП «Одесфарм» Левон Никогосян на заседании сессии заверял мэра, что маски продаются по закупочной цене, а высокая цена из-за того, что они сертифицированы. То есть, выходит, что до этого, когда маски в этой же аптеке продавались по 2 грн., они не были сертифицированы?!

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