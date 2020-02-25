В Одессе снова ищут компанию, которая отремонтирует приемное отделение больницы на Воробьева, предлагают — 63 миллиона 37 Места, Новости

Приемное отделение Городской клинической больницы №11 на Воробьева второй раз пытаются отремонтировать. Информация об этом появилась на платформе публичных закупок «Prozorro».

В ноябре управление капитального строительство объявляло аналогичный тендер, однако тогда торги не состоялись. Это было связано с тем, что только одна компания, ООО «Буд пром лайн, подала свое тендерное предложение. При этом ООО «Стройсервис Юг» жаловалась на дискриминационные требования в тендерной документации.

Цена работ осталась той же — 63 631 900 гривен. За эти деньги в здании обустроят фундамент, железобетонные колонны, лестницы, установят новые металлопластиковые двери и окна. Стены больницы оштукатурят, покрасят и усилят металлическими каркасами, отремонтируют кровлю, на полах появится керамическая плитка. Также в приемном отделении обновят системы водопровода, канализации, вентиляции, установят пожарную сигнализацию и систему дымоотведения.

В здании установят лифт, который сможет поднимать вес до 1000 кг. Прилегающую территорию благоустроят — здесь появятся дорожки из фигурной плитки, проезды и площадки. Также возле здания положат тактильную плитку, посадят деревья и кусты.

Аукцион назначили на 12 марта. Закончить работы должны до 31 декабря 2021 года.

Напомним, в ноябре прошлого года в 11-й больнице хотели починить крышу двух корпусов. За ремонт в одном корпусе готовы были заплатить 6,9 миллионов, в другом — 3,5 миллионов. Оба тендера отменили в связи с «отсутствием дальнейшей необходимости».

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