В Одессе СБУ задержала преступников, которые нападали на отделения Укрпочты и офисы в области 41 Криминал, Новости

Сотрудники СБУ задержали троих преступников, которые совершили десятки нападений на отделения почты и офисы частников в Одесской области. Деньги, которые крали задержанные, предназначались на пенсии, социальные выплаты и другую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Одесской области.

По версии правоохранительных органов, группа преступников проникала в помещения, где хранились значительные суммы денег. Только с начала 2020 года, преступники совершили 10 нападений на отделения почты и целый ряд нападений на офисы частных предпринимателей.

СБУ удалось задержать троих мужчин, которые по версии следствия участвовали не только в этих нападения, но и в других подобных преступлениях в Одесской области. Расследование по данным нападениям продолжаются.

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