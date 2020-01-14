В Одессе разоблачили лжеминера детского сада

14.01.2020 13:47
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Криминал, Новости

Вчера в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в одном из дошкольных учреждений Приморского района. Обследовав здание и прилегающую территорию правоохранители не нашли никаких взрывоопасных устройств.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

Вскоре полицейские установили личность правонарушителя и место его нахождения. Им оказался нетрезвый 62-летний одессит.

Следствие продолжается. За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

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