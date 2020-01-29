В Одессе расследуют растрату денег при противопожарных работах в больницах 8 Криминал, Новости

Полиция расследует растрату бюджетных денег в особо крупных размерах. По версии следствия, ее допустили чиновники облсовета, когда заключали договора на противопожарные работы.

Об этом СМИ узнали из судебного реестра.

Речь идет о должностных лицах Управления областного совета по имущественным отношениям. По данным следствия, в 2019 году они заключили договора на ремонт противопожарных систем в медицинском центре на Судостроительной, 1 и областной детской больнице на Воробьева, 3.

За работы в центре чиновники перечислили 150,9 тысяч гривен, а ремонт противопожарной системы в больнице обошелся в 1,8 миллионов. Чиновники управления перечислили деньги якобы за выполненные работы, однако в полиции утверждают, что ремонт не был закончен.

«Работы выполнены не в полном объеме, не соответствуют качеству и выполнены по завышенной стоимости», — считают следователи.

В материалах досудебного расследования также значится, что в 2018 году то же произошло в Одесской областной больнице на Заболотного, 26. Тогда был заключен договор на сумму 5,85 миллионов гривен, при этом, по мнению полиции, работы также были выполнены не до конца.

На основании этих фактов полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины — растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Источник