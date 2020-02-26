В Одессе расследуют дело о растрате бюджетных средств на ремонт пляжа для инвалидов

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство против должностных лиц департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета и руководства ООО “Подводные профессионалы”.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на судебный реестр.

Сведения в ЕРДР были внесены 30 января 2020 года. Уголовное преступление открыто по ст.191 ч.2 УК Украины по факту присвоения и растраты должностными лицами средств, выделенных на реконструкцию пляжа для инвалидов на 11-й станции Фонтана.

Как известно, в мае 2019 года между департаментом экологии и ООО “Подводные профессионалы” был заключен договор на выполнение работ по реконструкции пляжа для людей с инвалидностью на сумму 5,9 млн гривен. “Подводные профессионалы” стали победителем торгов.

Правоохранители считают, что ремонтные работы выполнены не в полном объеме. К тому же, предположительно, завышена их стоимость.

Следователь обратился в суд с ходатайством о разрешении на временный доступ к этому договору, а также копии всех имеющихся других документов: проектно-сметной документации, дефектным актам, платежным поручениям, накладным, актам выполненных строительных работ, справкам о стоимости выполненных работ и сертификатам качества.

Суд обязал должностных лиц департамента экологии предоставить одесским прокурорам доступ к вышеуказанным документам. В противном случае правоохранителям разрешается провести обыск с целью изъятия указанных документов.

Согласно данным реестра Минюста учредителями ООО “Подводные профессионалы” числятся Игорь Авербух и Алексей Плоткин.

В настоящее время и.о. директора департамента является Валентина Дацюк, ранее директором был Виталий Денисов (уволился в июле 2019 года).

Ранее мы сообщали, что эпопея с реконструкцией пляжа для инвалидов на 11-й станции Фонтана длится ни один год. Часть работ проведена, но, к сожалению, выполнены не все заявленные мэрией работы.

Источник