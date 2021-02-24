В Одессе пьяный покупатель облил бензином и пытался поджечь киоск 21 Новости

Правоохранители задержали 39-летнего жителя Одессы за попытку сжечь киоск.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

Будучи пьяным, мужчину пришел за сигаретами, однако продавец еще не начала торговлю и отказала ему. Возмущенный покупатель сходил за канистрой с бензином, облил им киоск и пытался поджечь зажигалкой. Его действия удалось вовремя остановить, владелица заведения обратилась в полицию.

Мужчине сообщили о подозрении в покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога, предусмотренном частями вторыми статей 15 и 194 Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Согласно действующему законодательству по данным статьям нарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.