В Одессе проведут инвентаризацию всех межквартальных проездов 54 Идеи, Новости

КП «Городские дороги» сделает инвентаризацию межквартальных проездов Одессы. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Одессы Дмитрий Жеман.

По его словам, инвентаризация «межкварталок» позволит в дальнейшем полноценно обслуживать эти территории.

«Силами КП “Городские дороги” сейчас мы начинаем делать инвентаризацию наших межкварталок. Также в этом будут участвовать наши ЖКСы. Это позволит в дальнейшем качественно и полноценно обслуживать те сети, ливневки и сами дороги, которые находятся в межкварталках», – отметил Жеман.

Отметим, ранее в Одессе провели инвентаризацию бесхозных территорий, т.е. таких, которые не находятся на балансе ни у одной организации и никто их не обслуживает. Из-за этого, по словам Дмитрия Жемана, в городе появляются стихийные свалки, разбитые ливневки и межквартальные проезды.

Начали это делать в Одессе еще в 2018 году, и на каждый район города было запланировано по 6 миллионов гривен. Однако за два года полностью сделать инвентаризацию смогли только в Суворовском районе. Сейчас ищут компании, которые возьмут на обслуживание эти территории. Следующий на очереди – Киевский район.

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