В Одессе проведут инвентаризацию всех межквартальных проездов

КП «Городские дороги» сделает инвентаризацию межквартальных проездов Одессы. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Одессы Дмитрий Жеман.
По его словам, инвентаризация «межкварталок» позволит в дальнейшем полноценно обслуживать эти территории.
«Силами КП “Городские дороги” сейчас мы начинаем делать инвентаризацию наших межкварталок. Также в этом будут участвовать наши ЖКСы. Это позволит в дальнейшем качественно и полноценно обслуживать те сети, ливневки и сами дороги, которые находятся в межкварталках», – отметил Жеман.
Отметим, ранее в Одессе провели инвентаризацию бесхозных территорий, т.е. таких, которые не находятся на балансе ни у одной организации и никто их не обслуживает. Из-за этого, по словам Дмитрия Жемана, в городе появляются стихийные свалки, разбитые ливневки и межквартальные проезды.
Начали это делать в Одессе еще в 2018 году, и на каждый район города было запланировано по 6 миллионов гривен. Однако за два года полностью сделать инвентаризацию смогли только в Суворовском районе. Сейчас ищут компании, которые возьмут на обслуживание эти территории. Следующий на очереди – Киевский район.