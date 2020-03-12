В Одессе произошли потасовки перед съездом партии Медведчука 28 Новости

В центре Одессы патриоты устроили потасовку возле отеля, где запланирован съезд партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) во главе с Виктором Медведчуком.

Активисты патриотических организаций Одессы пытались ворваться в гостиницу “Бристоль” – там должна пройти конференция пророссийской партии. В протесте участвуют активисты “Дії”, “Автомайдана” Евгения Резвушкина и “Нацкорпуса”.

Также на место приехали и сторонники политиков Медведчука, Скорика и Рабиновича. Между ними возникла потасовка. Активисты пустили в ход слезоточивый газ.

В это же время полиция пытается разделить стороны и не допустить эскалации конфликта. Позже активисты, которые дрались, помяли капот припаркованной машины.

Отмечают, что между входом в отель и патриотами стоят люди депутата Богдана Гиганова, сотрудники охранного агентства и полицейские.

“ОПЗЖ защищают сотрудники охранной фирмы “Зевс” и примерно сотня “спортсменов”, приехавших вчера (11 марта – “Апостроф”) в город по Киевской трассе”, – написали в издании.

Ожидается, что на конференции будет принято решение о выдвижении в мэры Одессы Вадима Рабиновича. Ранее говорили, что баллотироваться будет экс-губернатор Одесской области Николай Скорик.

“Стала известна повестка дня конференции “оппо”. На ней хотят сместить Николая Скорика с поста вр.и.о. руководителя облорганизации партии и перевести на должность главы городской организации. Вместо него областное отделение возглавит Вадим Рабинович, которого утвердят кандидатом в мэры Одессы. Заседание уже началось, несмотря на осаду со стороны патриотов”, – написали позже в ресурсе.

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