В Одессе продолжают рушиться дома — три обвала за день 38 Новости

3 февраля произошли обвалы в трёх зданиях Одессы — двух жилых домах и одном заброшенном.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, на Нежинской, 40 обрушился лестничный марш запасного выхода 2-этажного дома. Никто не пострадал. Подразделения ГСЧС не привлекались.

А во дворе дома на Нежинской, 8 образовался провал во дворе. Кроме того, в Деволановском спуске рухнула стена корпуса бывшего завода «Эпсилон», рядом с которым расположены недавно отреставрированные мост Коцебу и лестница от него на спуск, лестница пострадала от обрушения. Напомним, 2 февраля в аварийном доме на Польском спуске рухнула лестница.