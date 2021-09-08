В Одессе прикрыли два подпольных интернет-казино 40 Криминал, Новости

Полицейские пресекли незаконную деятельность двух клубов азартных игр в Одессе на улицах Академика Филатова и Пушкинской.

Правоохранители изъяли более полсотни единиц компьютерной техники, а на присутствующих в одном из клубов посетителей составили протоколы по ч. 1 ст. 181 (участие в организованных без разрешения азартных играх на деньги, вещи и другие ценности) КоАП.

Сейчас в рамках производств, начатых по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, полицейские устанавливают организаторов противоправной деятельности.

В соответствии с законодательством им грозит штраф от 10 до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.