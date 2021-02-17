В Одессе прикрыли четыре подпольных игровых клуба 21 Новости

Полицейские Одессы прекратили деятельность нелегальных игровых заведений в Приморском, Киевском и Суворовском районах.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, посетители попадали в подпольные клубы по предварительному звонку администратору.

Во время проведения первоочередных следственных действий из помещений заведений правоохранители изъяли более ста единиц компьютерной техники, средства мобильной связи и деньги.

Досудебное расследование производств, начатых по ч.1 ст.203-2 Уголовного кодекса Украины, продолжается. Организаторам незаконного игорного бизнеса, которых полицейские сейчас устанавливают, грозит наказание в виде штрафа от 10 до 50 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.