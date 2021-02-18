В Одессе пожилая женщина попала под колеса полицейской машины 3 Новости

62-летней женщине после наезда служебного автомобиля оказана неотложная медицинская помощь без дальнейшей госпитализации.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, авария произошла около супермаркета на улице Екатерининской в Одессе.

По данным очевидцев, припаркованная машина резко начала двигаться и наехала на пешехода. По предварительной информации, сидевшая на пассажирском сидении сотрудница полиции завела машину, чтобы согреться, но авто стояло на первой передаче и резко начало движение.

Назначено служебное расследование для установления обстоятельств наезда на женщину и предоставления оценки действиям полицейских.