В Одессе пожилая женщина попала под колеса полицейской машины

62-летней женщине после наезда служебного автомобиля оказана неотложная медицинская помощь без дальнейшей госпитализации.
Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, авария произошла около супермаркета на улице Екатерининской в Одессе.
По данным очевидцев, припаркованная машина резко начала двигаться и наехала на пешехода. По предварительной информации, сидевшая на пассажирском сидении сотрудница полиции завела машину, чтобы согреться, но авто стояло на первой передаче и резко начало движение.
Назначено служебное расследование для установления обстоятельств наезда на женщину и предоставления оценки действиям полицейских.