В Одессе появился мотопатруль 19 Новости

В Одессе заработал полицейский мотопатруль — после торжественного построения у морвокзала инспекторы выехали в город для несения службы.

Инспекторы, которые уже имели опыт управления мототранспортом, прошли курсы, разработанные специально для патрульных полицейских. Чтобы усовершенствовать навыки обращения с двухколёсным транспортом, патрульных учили инструкторы и специалисты, которые получали призы на международных соревнованиях по мотокроссу. После обучения инспекторы успешно сдали экзамен, получили специальную форму и необходимую экипировку», — говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции.

Первоочередными задачами мотопатруля будет оперативное оформление ДТП, а также отработки вызовов, требующих максимальной скорости и мобильности, например поиск по горячим следам лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.

Кроме того, мотопатруль будет следить за соблюдением ПДД водителями и пешеходами.