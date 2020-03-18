В Одессе появились тесты на коронавирус, а 17 человек с подозрением на вирус госпитализировали 64 Новости

В мэрии говорят уже, что есть 50 тестов на проверку коронавируса. Уже 5 пациентам их сделали, но все отрицательные.

Об этом говорит главврач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

Сегодня в Одесской инфекционной больнице находятся 17 пациентов, 10 из которых обратились за последние сутки, они вернулись из неблагополучных стран с признаками ОРВИ.

Мы вчера получили китайские тесты и их поставили 5 пациентам – и все отрицательные. Сейчас тестируют остальных, – отметила она.

ПЦР-диагностику в Одессе в данное время не проводят, а только в Киеве. Пока в Одессе официально заболевших нет – все материалы передают в столицу.

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