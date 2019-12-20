В Одессе потратят 10 миллионов на текущий ремонт улиц 16 Новости

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявило тендер для выбора компании, которой заплатят за текущий ремонт улично-дорожной сети Одессы.

Соответствующая информация опубликована в системе электронных закупок Prozorrо.

По данным системы, аукцион с ожидаемой стоимостью закупок в 10 миллионов состоится 26 февраля 2020 года.

Ранее Служба автомобильных дорог Одесской области провела тендер для выбора компании, которой заплатят за эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения Килийского района.

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