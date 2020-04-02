Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 28-летняя одесситка вызвала скорую сразу после родов, но медики не сумели спасти малыша – по пути в больницу он умер.

Полицейские внесли этот факт в Единый реестр досудебных расследований по статье “убийство” с пометкой “несчастный случай”.

Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна выяснить причины смерти ребенка.

Роженицу сейчас обследуют медики. По предварительной информации, на учете в женской консультации женщина не пребывала.

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