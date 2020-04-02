В Одессе после домашних родов у женщины, которая находилась на седьмом месяце беременности, умер младенец.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 28-летняя одесситка вызвала скорую сразу после родов, но медики не сумели спасти малыша – по пути в больницу он умер.
Полицейские внесли этот факт в Единый реестр досудебных расследований по статье “убийство” с пометкой “несчастный случай”.
Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна выяснить причины смерти ребенка.
Роженицу сейчас обследуют медики. По предварительной информации, на учете в женской консультации женщина не пребывала.