В Одессе полицейский на автомобиле сбил двух человек 34 Криминал, Новости

По данным полиции, наезд на двух пешеходов их сотрудник совершил в Одессе в состоянии алкогольного опьянения.

В Одессе сотрудник полиции совершил наезд на двух пешеходов, их отправили в больницу. Об этом 19 января проинформировали в полиции Одесской области.

"Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе. По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля Opel 27-летний работник полиции, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов", сказано в сообщении.

Правоохранители уточнили, что пострадали мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения, их госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

"О происшествии с участием полицейского сообщили сотрудникам Государственного бюро расследований", отметили в полиции.

По данным УНИАН, полицейский был на иномарке с еврономерами. После совершения ДТП он якобы уехал с места происшествия, но затем вернулся.

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