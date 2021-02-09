В Одессе поймали закладчика с метадоном 52 Новости

Патрульные роты тактико-оперативного реагирования задержали в Малиновском районе Одессы закладчика.

Как сообщает пресс-служба патрульных, во время патрулирования улицы Пригородной внимание полицейских привлек мужчина.

Увидев служебный автомобиль, он резко изменил направление движения, пытаясь избежать общения с полицейскими.

Инспекторы догнали мужчину и провели поверхностную проверку. 37-летний гражданин сообщил, что имеет при себе девять свертков с метадоном. Нарушитель признался, что занимается раскладыванием наркотиков и указал места их нахождения. По его словам, за двое суток он уже успел распространить 54 свертка с веществами наркотического происхождения.

Для изъятия и направления на экспертизу вещества, вероятно, наркотического происхождения на место вызвали следственно-оперативную группу.