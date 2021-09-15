В Одессе поймали закладчика с крупной партией психотропов 25 Криминал, Новости

Одесские полицейские объявили 24-летнему жителю Великодолинской ОТГ подозрение в сбыте психотропных веществ в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, парень успел сделать восемь «закладок» с РVР.

На месте происшествия у злоумышленника изъяли еще три свертка. Кроме того, он указал на свой тайник с нерасфасованным «товаром», весами и другими принадлежностями для распространения наркотиков.

Согласно заключению экспертизы, общий вес запрещенного вещества составил почти 80 граммов. По словам правонарушителя, РVР он приобрел через интернет.

Ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества в особо крупных размерах с целью сбыта. Сейчас фигурант находится под стражей. Согласно части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины ему грозит от 9 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.