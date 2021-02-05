В Одессе поймали фальшивомонетчиков 56

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе группу сбытчиков поддельных долларов США, евро и гривен.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, под подозрение попали как местные граждане, так и иностранцы.

Они закупали, хранили и распространяли фальшивые банкноты, действуя на территории сразу нескольких областей страны — Одесской, Николаевской, Кировоградской и Киевской. Взяли преступников во время попытки реализовать 14 600 фальшивых долларов.

«Был проведён ряд санкционированных обысков в автомобилях и по месту жительства фигурантов, в результате чего обнаружили и изъяли деньги разного номинала и валюты, а также оружие, мобильные телефоны и клише для изготовления поддельных купюр», — сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос о предъявлении пятерым задержанным официального подозрения по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, акцизных марок и голографических элементов).

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.