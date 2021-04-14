В Одессе поймали фальшивомонетчиков 16 Новости

Двое мужчин устроили в одной из одесских квартир типографию для печати поддельных 500-гривенных купюр и сбывали их за полцены.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

40-летний фигурант уже был судим за аналогичное преступление, а его 45-летний сообщник привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражу.

По месту жительства правонарушителей был проведён обыск, в ходе которого были изъяты поддельные деньги, их макеты, многофункциональный печатный принтер, ультрафиолетовый детектор, краска и другое оборудование. Вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу.

По результатам предварительного расследования обоим мужчинам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины; решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.