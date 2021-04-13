В Одессе похитили, пытали и держали несколько месяцев в плену иностранцев 18 Новости

Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в похищении 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника, у которых требовали деньги и передачу в собственность недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

После незаконного лишения свободы, пыток, угроз убийством и психологического давления на потерпевших подозреваемые завладели 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы.

13 апреля сотрудники управления миграционной полиции Одесской совместно с оперативниками уголовного розыска, следователями и с привлечением бойцов полиции особого назначения освободили пострадавших.

Установлено, что с февраля злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили место содержания потерпевших и лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Двух подозреваемых в похищении и истязании задержали. Продолжаются следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка.