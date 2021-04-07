В Одессе под поезд бросилась пожилая женщина 19 Новости

Одесские полицейские расследуют обстоятельства смерти 81-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба полиции, она погибла под колесами грузового поезда вблизи железнодорожной станции «Одесса-Застава 1».

По словам очевидцев, женщина выпрыгнула на рельсы непосредственно перед приближением локомотива. Машинист немедленно применил экстренное торможение, однако из-за короткого расстояния транспорт остановить не смог.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.