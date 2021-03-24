В Одессе плюс 621 случай ковида за сутки 12 Новости

1177 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы за минувшие сутки в Одесской области, 621 из них — в Одессе.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, всего по состоянию на 24 марта в Одесской области зарегистрированы 100 548 случаев COVID-19, из них 46 658 — в Одессе.

Умерли в области 28 человек, в Одессе — 19. Выздоровели в регионе 444 больных, а в Одессе — 169.

По данным на 24 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 311 пациентов с COVID-19, из них 84 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 227 пациентов, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 30 человек с подозрением на COVID-19.

80 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 74 человека — в ГКБ №10, 110 человек — в городской больнице №5, 22 ребенка — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 24 марта, в опорных больницах Одессы свободны 57 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 18 новых случаев COVID-19 у детей (12 мальчиков и 6 девочек).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 169 жителей Одессы. К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 37 881 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 7890 одесситов.