В Одессе патрульный избил несовершеннолетнего и может сесть на 8 лет 207 Новости

Полицейского одного из батальонов Управления патрульной полиции в Одесской области обвиняют в превышении служебных полномочий с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Установлено, что во время патрулирования одного из районов Одессы патрульный остановил несовершеннолетнего парня и без каких-либо оснований применил к нему физическую силу. Парень получил многочисленные телесные повреждения.

За это преступление Законом предусмотрено до 8 лет лишения свободы.