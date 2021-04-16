В Одессе отремонтировали и запустили поврежденный вандалами фонтан 8 Новости

Специалисты коммунального предприятия «Сервисный центр» завершили 15 апреля ремонтные работы по восстановлению трубопровода, ведущего к форсунке нижней чаши фонтана на Театральной площади.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

Неизвестные повредили форсунку 12 апреля, и работа фонтана была остановлена на неопределенный срок. Однако специалистам предприятия удалось довольно быстро завершить ремонтные работы и запустить фонтан снова.

Кроме того, продолжается расконсервация других городских фонтанов после зимы. Так, коммунальщики запустили фонтан-мемориал, установленный в Прохоровском сквере в память о жертвах Второй мировой войны.