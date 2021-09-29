В Одессе открыли еще три центра вакцинации 29 Места, Новости

Дополнительные центры вакцинации от COVID-19 открылись в жилмассиве «Радужный», а также в торговых центрах «Эпицентр» и «Новая линия».

На выбор доступны вакцины AstraZeneca, CoronaVac и Comirnaty (Pfizer). График работы новых прививочных пунктов такой: - ТЦ «Эпицентр», ул. Маршала Жукова (Небесной Сотни), 99, суббота-воскресенье с 10:00 до 16:00, тел.: 050-10-16-396;

- ТЦ «Новая линия», Киевское шоссе, 8/2, суббота с 10:00 до 17:00, тел.: 068-202-48-95;

- Таировский КДЦ, с. Лиманка, ж/м «Радужный», 21, понедельник, среда, пятница с 10:00 до 16:00.