В Одессе открыли 11 пунктов вакцинации

В Одессе продолжается вакцинация подлежащих контингентов от COVID-19. Во всех 11 Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы созданы временные стационарные прививочные кабинеты.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
В настоящее время вакцинация от COVID-19 в Одессе проводится с использованием вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Городские пункты вакцинации от COVID-19 обеспечены холодильным оборудованием, медицинским инструментарием и средствами индивидуальной защиты медперсонала.
Сейчас идет второй этап вакцинальной кампании, на котором в приоритетном порядке прививают от COVID-19 сотрудников всех медицинских учреждений и системы общественного здоровья, а также работников социальной сферы и людей в возрасте от 80 лет.
В лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 могут записаться все желающие через государственный веб-портал электронных услуг «Дія», мобильное приложение «Дія» или позвонив по номеру телефона регистратуры своего Центра первичной медико-санитарной помощи или семейному врачу, с которым подписана декларация.
Адреса временных пунктов вакцинации от COVID-19 в Одессе:
ЦПМСП №2 – ул. Маршала Говорова, 26;
ЦПМСП №3 – Фонтанская дор., 30/32;
ЦПМСП №4 – ул. Левитана, 62;
ЦПМСП №5 – ул. Академика Заболотного, 59/1;
ЦПМСП №7 – ул. Атамана Чепиги, 54;.
ЦПМСП №10 – ул. Житомирская, 2;
ЦПМСП №12 – ул. Пастера, 12;
ЦПМСП №14 – ул. Торговая, 14;
ЦПМСП №16 – ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
ЦПМСП №18 – ул. Героев обороны Одессы, 52;
ЦПМСП №28 – ул. Давида Ойстраха, 7.