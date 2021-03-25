В Одессе открыли 11 пунктов вакцинации 13 Новости

В Одессе продолжается вакцинация подлежащих контингентов от COVID-19. Во всех 11 Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы созданы временные стационарные прививочные кабинеты.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

В настоящее время вакцинация от COVID-19 в Одессе проводится с использованием вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Городские пункты вакцинации от COVID-19 обеспечены холодильным оборудованием, медицинским инструментарием и средствами индивидуальной защиты медперсонала.

Сейчас идет второй этап вакцинальной кампании, на котором в приоритетном порядке прививают от COVID-19 сотрудников всех медицинских учреждений и системы общественного здоровья, а также работников социальной сферы и людей в возрасте от 80 лет.

В лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 могут записаться все желающие через государственный веб-портал электронных услуг «Дія», мобильное приложение «Дія» или позвонив по номеру телефона регистратуры своего Центра первичной медико-санитарной помощи или семейному врачу, с которым подписана декларация.

Адреса временных пунктов вакцинации от COVID-19 в Одессе:

ЦПМСП №2 – ул. Маршала Говорова, 26;

ЦПМСП №3 – Фонтанская дор., 30/32;

ЦПМСП №4 – ул. Левитана, 62;

ЦПМСП №5 – ул. Академика Заболотного, 59/1;

ЦПМСП №7 – ул. Атамана Чепиги, 54;.

ЦПМСП №10 – ул. Житомирская, 2;

ЦПМСП №12 – ул. Пастера, 12;

ЦПМСП №14 – ул. Торговая, 14;

ЦПМСП №16 – ул. Ивана и Юрия Лип, 1;

ЦПМСП №18 – ул. Героев обороны Одессы, 52;

ЦПМСП №28 – ул. Давида Ойстраха, 7.