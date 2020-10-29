В Одессе обработали свыше 70% протоколов голосования и скандалили в избиркоме 73 Новости

Городская территориальная избирательная комиссия приняла протоколы и бюллетени с 237 участков.

На первом месте по количеству обработанных документов находится Малиновский район – там приняли протоколы с 70 из 85 участков, что составляет 82,4%. На втором месте – Приморский район. Документацию сдали представители 63 из 98 участковых комиссий, что составляет 64,3%. На третьей позиции – Суворовский район. Протоколы и бюллетени приняли с 53 участков из 96, что составляет 55,2%. Последнее место по количеству обработанной избирательной документации занимает Киевский район – протоколы и бюллетени приняли с 51 участка из 85, что составляет 60%.

Всего ТИК уже обработала 71,9% протоколов.

С утра в здании Суворовской райгосадминистрации, где находится территориальная избирательная комиссия, полиция ищет бомбу. А накануне поздно вечером в Службу спасения «101» поступило сообщение об отключении электроснабжения в этом же здании.

К месту вызова было немедленно направлено отделение спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели с помощью мобильной установки «PELI 6440» обеспечили освещение зала заседания избирательной комиссии. По состоянию на 01:37 энергопитание здания райадминистрации было восстановлено.

Всё это время комиссия работала при свете фонариков. А перед отключением электроэнергии там возник скандал, когда группа наблюдателей пыталась помешать пересчету голосов.