В Одессе неадекватный водитель избил женщину — водителя трамвая

18 января на улице Старопортофранковской в Одессе водитель автомобиля Skoda напал на водителя трамвая № 28.
Как сообщает КП «Одесгорэлектротранс», вагон двигался в сторону улицы Пастера, когда его подрезал автомобиль. Водитель трамвая применила экстренное торможение, чтобы избежать столкновения, из-за чего несколько пассажиров в вагоне упали. После этого водитель вышла из кабины, чтобы убедиться в том, что авария не произошла, где столкнулась с водителем авто.
Мужчина начал оскорблять её, после чего мощным ударом в лицо повалил женщину и начал ее добивать ногами. Неравнодушные пассажиры вмешались в ситуацию, а одна из машин заблокировала «Шкоду».
Нападавший был задержан и передан в руки сотрудников службы безопасности дорожного движения, прибывших на вызов.
Женщина-водитель доставлена в больницу №11, где ей оказывают медицинскую помощь, а нападавшего забрала полиция.