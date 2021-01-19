В Одессе неадекватный водитель избил женщину — водителя трамвая 58 Новости

18 января на улице Старопортофранковской в Одессе водитель автомобиля Skoda напал на водителя трамвая № 28.

Как сообщает КП «Одесгорэлектротранс», вагон двигался в сторону улицы Пастера, когда его подрезал автомобиль. Водитель трамвая применила экстренное торможение, чтобы избежать столкновения, из-за чего несколько пассажиров в вагоне упали. После этого водитель вышла из кабины, чтобы убедиться в том, что авария не произошла, где столкнулась с водителем авто.

Мужчина начал оскорблять её, после чего мощным ударом в лицо повалил женщину и начал ее добивать ногами. Неравнодушные пассажиры вмешались в ситуацию, а одна из машин заблокировала «Шкоду».

Нападавший был задержан и передан в руки сотрудников службы безопасности дорожного движения, прибывших на вызов.

Женщина-водитель доставлена ​​в больницу №11, где ей оказывают медицинскую помощь, а нападавшего забрала полиция.