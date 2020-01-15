В Одессе не смог приземлиться самолет из Шарм-эль-Шейха: еще несколько рейсов отменили 63 Новости

Вечером во вторник, 14 января, на Одессу опустился туман. Это повлекло отмену ряда рейсов в международном аэропорту. Так, отменены два рейса компании «Турецкие авиалинии» на Стамбул — в 20:45 и в 01:40 (этот ночной рейс уже 15 января). Задержался рейс авиакомпании МАУ из Стамбула.

Метеоусловия не позволили приземлиться в Одессе самолету украинской авиакомпании Azur Air, который следовал из египетского Шарм-эль-Шейха. Вoeing 737−800 не стал рисковать: вначале он ушел в зону ожидания, а затем взял курс на аэропорт «Борисполь».

Утром 15 января ситуация нормализовалась. Рейсы выполняются по расписанию.

Напомним, ранее самолет из египетского Шарм-эль-Шейха не смог приземлиться в аэропорту Николаева из-за недостаточного коэффициента сцепления на посадочной полосе. Борт перенаправили в Одессу.

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