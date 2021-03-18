В Одессе не будут закрывать на карантин музеи, спортзалы и ТЦ 9 Новости

Участники рабочего совещания по эпидситуации в Одессе и мерам противодействия распространению коронавируса конкретизировали ограничения в связи с включением города в оранжевую карантинную зону.

Как сообщает пресс-служба мэрии, прекращается работа всех учреждений по временному размещению людей, за исключением гостиниц. Бары, кафе и рестораны могут работать при заполненности не более чем в 50 % от максимального количества посетителей, кроме того, запрещается работа в ночное время.

Учреждения культуры (например, музеи и библиотеки), торгово-развлекательные центры и заведения бытового обслуживания смогут продолжить работу, но только при условии, что в них будет находиться не более одного посетителя на 10 квадратных метров. При соблюдении данного ограничения смогут работать также спортивные залы и фитнес-клубы.

Продолжит работу и общественный транспорт, но водители не будут иметь права брать в салон больше пассажиров, чем половина от максимального числа сидячих мест в салоне.

Запрещаются плановые госпитализации в больницах. Исключение составляют беременные и роженицы, а также новорождённые. Кроме того, будет осуществляться плановая госпитализация страдающих онкозаболеваниями и других больных, отсрочка в оказании медпомощи которым представляет значительный риск для их жизни и здоровья.