В Одессе наркоман без водительских прав устроил четыре ДТП 358 Новости

Рано утром 25 октября в Приморском районе Одессы произошло дорожное происшествие с участием полицейских автомобилей.

Как сообщает полиция области, водитель автомобиля Subaru совершил на перекрестке улицы Канатной и Итальянского бульвара наезд на автомобиль патрульной полиции Toyota Prius, экипаж которого осуществлял регулирование дорожного движения. После этого водитель Subaru продолжил движение по улице Канатной.

Инспекторы немедленно передали ориентировки на задержание автомобиля и начали преследование.

Автомобиль Subaru задержали на улице Фонтанская дорога.

Как выяснилось, 41-летний водитель управлял автомобилем с явными признаками наркотического опьянения, любые документы на транспортное средство у него отсутствуют. До задержания он совершил еще четыре ДТП, в том числе одно с пострадавшим.

На месте задержания водителя работает следственно-оперативная группа.

Также устанавливается причастность водителя к незаконному завладению транспортным средством.

По данным Факты. ICTV, нетрезвым водителем оказался известный украинский ведущий и участник телевизионных шоу Владимир Гула.