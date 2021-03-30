В Одессе накрыли ОПГ, которая распространяла психотропы через телеграм-каналы 17 Новости

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении шестерых членов преступной организации, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении, сбыте психотропных веществ и незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Следствием установлено, что обвиняемые с 2018 года объединились в устойчивую преступную группировку для систематического незаконного приобретения, хранения, перевозки и незаконного сбыта на территории Одессы, Николаева и Херсона особо опасного психотропного вещества — PVP.

Дельцы реализовывали «товар» через сайты и телеграм-каналы. Их названия в качестве рекламы наносили наемные люди на стены зданий. Клиентам предоставлялась возможность выбрать товар, получить консультацию к нему, указать адрес «закладки» и произвести оплату через удобную для себя платежную систему.

После осуществления оплаты и подтверждения платежа покупателю на мобильный телефон поступало смс-сообщение с кодом авторизации, который вводился на сайте, где происходил заказ, для получения фотографии с изображением местоположения «закладки».

По ходатайствам прокуроров проведены обыски помещений и автомобилей дилеров, во время которых изъято более 1,5 кг PVP, 536 г 4-ММС, более 100 г каннабиса, 2 пакета галлюциногенных грибов, содержащих 6 г особо опасного психотропного вещества псилоцин, мобильные телефоны, компьютерную технику, 4,5 тысячи банковских карточек, на которые переводились полученные от незаконного сбыта средства, а также другие вещественные доказательства вины фигурантов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников Управления противодействия киберпреступности в Одесской области ГКП ЧП Украины.