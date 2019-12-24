В Одессе наградили следователей и криминалистов по делу о пожаре на Троицкой 29 Новости

Почетные грамоты и благодарности от начальника ГУ НП в Одесской области Олега Беха получили следователи-детективы и криминалисты, которые работают в составе усиленной следственно-оперативной группы по расследованию пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Также по результатам месячника добровольной сдачи оружия Олег Бех отметил нагрудными знаками лучших коллег, благодаря которым из незаконного оборота изъяли почти полтысячи единиц огнестрельного оружия и около сотни тысяч патронов.

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